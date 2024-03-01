Kurum: Gazze'den Somali'ye tüm dünya mazlumları 31 Mart seçimlerini umutla bekliyor

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih’te gerçekleştirdiği STK ziyaretinde, "31 Mart seçimleri sadece İstanbul’u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. İstanbul, dünyadaki mazlumlar için her zaman o ön safta yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze’deki o çocukların elinden tutacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih’te bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nı ziyaret etti. Kurum’a ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AKP Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa eşlik etti. Kurum, ziyaret sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Depremlerde ve sellerde STK personelleri ve arama kurtarma ekipleriyle omuz omuza çalıştıklarını belirten Kurum, "1 Nisan sabahı İBB olarak STK ve vakıflarımızla birlikte bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları daha güçlü bir şekilde yapacağız. Bugün Kudüs’te yaşayan kardeşlerimize insani yardımı götüren kardeşlerimiz buradalar. İHH demek depremzede kardeşlerimizin yardımına ulaşmak demek. Bugün Kudüs'teki o yavrularımızın Türkiye’den beklediği o sevgi ve şefkati STK’ler ve devletimizle vermeye çalışıyoruz. Burada olsak da gönlümüz ve kalbimiz Kudüs’te, Gazze’dedir. Buradan bir kez daha Gazze’deki katliamı lanetliyorum” dedi.

“31 MART, DÜNYA MAZLUMLARININ UMUTLA BEKLEDİĞİ SEÇİMDİR"

1 Nisan’dan itibaren STK’lerle işbirliği içerisinde çalışma başlatacağını belirten Kurum, “31 Mart’ta bir tarafta Gazze’ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine beraberliğine kastedenler var. 31 Mart seçimleri sadece İstanbul’u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. İstanbul dünyadaki mazlumlar için her zaman o ön safta yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze’deki o çocukların elinden tutacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kudüs’teki o yavrularımızın geleceğini inşa edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afganistan’da, Somali’de bekleyen o umutları yeşertecek. Bu çalışmaları çok daha güçlü bir şekilde 1 Nisan sabahı bütün STK’lerimizle birlikte yapacağız. Hiçbir zaman aklımız deprem bölgesinden ayrılmayacak. Gönlümüz hiçbir zaman Kudüs’ten, Filistin’den ayrılmayacak. İstanbul’umuzun güzel geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.





