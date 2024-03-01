Kurum'un açıklamaları Özel ve İmamoğlu'na soruldu: "Acemi aday, seviyesi düşük"

CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli İmamoğlu'nu hedef alması hakkında konuşan Özel, "Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili söylediği her şey kendi adayını 'kifayetsiz' gördüğünü gösteren yaklaşımlar" dedi. Murat Kurum ile aralarındaki TV programı atışması hakkında konuşan İmamoğlu da Kurum'u 'acemi' aday olarak nitelendirerek, "Verdiği cevapların seviyesi biraz düşük" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kazım Karabekir Cemevi Ziyareti'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun, bir TV programında karşı karşıya gelmeyi kabul edeceğini açıklamasının ardından Murat Kurum'un açıklamayı samimi bulmadığını belirtmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan İBB Başkanı, Kurum'un 'acemi' olduğunu söyledi.

Bu tür tartışmaların medeni bir ortamda sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Onun dışında zaten verdiği cevapların seviyesi biraz düşük. Onlara cevap vermek istemiyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"(Özel'e dönerek) Acemi genel başkanım acemi yapacak bir şey yok... Milletimiz görüyor zaten. Denecek çok birşey yok. Biz medeni bir ortamda bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında zaten verdiği cevapların seviyesi biraz düşük. Onlara cevap vermek istemiyorum."

ÖZEL: ERDOĞAN KENDİ ADAYINI KİFAYETSİZ GÖRÜYOR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen her mitinginde İmamoğlu'nu hedef alması hakkındaki değerlendirmesi sorulan CHP lideri Özel de "Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili söylediği her şey kendi adayını 'kifayetsiz' gördüğünü gösteren yaklaşımlar" dedi.

Özel, "Kurum'un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili söylediği her şey kendi adayını 'kifayetsiz' gördüğünü gösteren yaklaşımlar. Erdoğan, 'Kurum'dan olmayacak galiba kampanyayı benim yürütmem lazım' diyor" diye konuştu.