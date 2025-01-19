Kuruma tehlikesi bulunan Doyran Göleti, su tutmaya başladı
Kaynak: DHA
Antalya'da geçen aylarda kuruma noktasına gelen, kuraklık nedeniyle adacıkların oluşup toprağın çatladığı Doyran Göleti, yeniden su tutmaya başladı. Göletin ekim ayında ve yeni çekilen dron görüntüleri, su seviyesindeki artışı gözler önüne serdi.
Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, geçen yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle su seviyesinin yok denecek noktaya gelmesiyle gölette adacıklar oluşmuş, toprakta ise çatlamalar yaşanmıştı. Aralık ayında son 15 yılın yağış rekorunun kırıldığı kentte, son yağışlarla birlikte göletteki su seviyesi yükseldi.