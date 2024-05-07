Kurumsal tiyatrolarda seyirci politikaları

Yunis ALAÇAM

Tiyatro ve psikoloji dallarında akademik araştırmalar yapan Dr. Maria Grazia Turri, 21 Mayıs Salı günü 11.00-14.00 arası İBBŞT Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi ve Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Tiyatro, kahkaha ve bilinçdışı: Komedi Nasıl Güçlendirir ve Neyi Reddeder?” başlıklı bir seminer veriyor.

Seminer hali hazırda Turri ile çalışma yürüten öğretim üyesi Dr. Özgül Akıncı ve klinik psikolog Tuğba Kocaefe’nin moderatörlüğünde ve onların yönelteceği sorularla dinleyicilerin de katkılarına açık olacak. İngilizce gerçekleşecek konuşmada Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır. Seminere katılım ücretsiz ve ilgilenenlere açıktır. İletişim için: cgsm.atolye@ibb.gov.tr