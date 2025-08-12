Kuruyemiş yüklü tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kuruyemiş yüklü bir tır seyir halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Adana-Pozantı istikametinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 42 ANL 216 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek hızla uzaklaştı ve yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus ve Gülek istasyon ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Koordineli müdahale ile alevler kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.