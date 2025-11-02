Kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU’da kuruyemiş yüklü TIR’ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dorsedeki ürünler yandı.

Ankara yönüne giden Bulgaristan uyruklu D.K. idaresindeki CT 5987AT plakalı kuruyemiş yüklü TIR, bugün saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolunun Yumrukaya mevkisine geldiğinde dorsesinden alev aldı. Durumu fark eden TIR şoförü aracını emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan dorseye müdahale etti. Yangında dorsede bulunan ürünler yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

