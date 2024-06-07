Kurye Ata Emre Akman cinayeti: "Saldırgan 18 yaşından büyük olabilir"

Balıkesir'de kuryelik yaparak harçlığını çıkaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö'nün yaş tespiti için Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tensip kararında, topuk kanı ve hastane kayıtları istendi. İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayda rastlanmadığını belirtti. E.Ö.nün 18 yaşından büyük olduğu yönündeki iddialar gündemde.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DHA'nın aktardığına göre, Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı düzenledi.

Tensip zaptında mahkeme tarafından E.Ö'nün, nüfus ve hastane kayıtlarına göre 24 Nisan 2007'de doğduğu belirtilerek, nüfusa ise 14 Ağustos 2009'da kaydının gerçekleşmesi hususu yer aldı.

Orhan Ö'nün düşük ve ölüm de dahil başka bir çocuğu olup olmadığının araştırılması istendi. Ayrıca Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 24 Nisan'da 2007'de topuk kanı alınıp alınmadığı soruldu.

TOPUK NUMUNESİ BULUNMADI

Yine E.Ö'nün tüm hastane kayıtları hakkında mahkemeye bilgi verilmesi, 24 Nisan 2007 tarihi öncesinde herhangi bir kayıt bulunup bulunmadığı bilgisi istendi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mahkemeye E.Ö'nün topuk numunesinin bulunmadığı ve anneye ait 2007 doğumlu bir bebeğin kayıtlarda olmadığı belirtildi.

"E.Ö.'NÜN 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Akman ailesinin gönüllü avukatı İbrahim Erenci, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptında İl Sağlık Müdürlüğü'nden istenilen belgelerin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bizler de E.Ö'nün 18 yaşından büyük olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme tarafından istenilen belgeler ve gelen yazı da bizleri destekler nitelikte ve artık kemik yaşının tespit edilmesi de bir zorunluluk haline geldi. Suçsuz yere vahşi bir şekilde öldürülen Ata Emre Akman'ın katil zanlılarının hak ettikleri cezayı almasıyla, olayla ilgili olarak büyük üzüntü yaşayan başta Ata Emre Akman'ın ailesi ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın da bir nebze yüreklerinin rahatlaması en büyük isteğimiz" dedi.

Avukat Erenci, ayrıca, dosyaya son olarak sunulan belge nedeniyle kemik yaşı incelemesi yapılması ve 18 yaşından büyük olduğu yönünde adli tıp ya da tam teşekküllü hastane raporunun tespit edilmesi halinde E.Ö'nün yargılamasında istenilen cezanın asgari müebbet hapis, canavarca his şevkiyle cinayetin işlenmiş olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının gündeme gelebileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesilmişti.

E.Ö, Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.

Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö, ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alınmıştı.

'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Orhan Ö. hakkında "oğlunu azmettirdiği" iddiasıyla tutuklanmıştı.