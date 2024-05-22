Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de kuryelik yaparak harçlığını çıkaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında istenen ceza belli oldu.

Savcılık, Ata Emre Akman'ın sipariş götürdüğü sokakta E.Ö. isimli saldırgan hakkında öldürülmesine ilişkin iddianameyi hazırladı.

Buna göre, 18 yaşından küçük olan saldırgan E.Ö. için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesilmişti.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.

Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alınmıştı.

'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Orhan Ö. hakkında "oğlunu azmettirdiği" iddiasıyla tutuklanmıştı.