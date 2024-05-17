Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren saldırganın babası hakkında tutuklama kararı

Balıkesir'de kuryelik yaparak harçlığını çıkaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün başka bir suçtan tutuklu olan babası Orhan Ö. hakkında "oğlunu azmettirdiği" iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu "tahrik ettiği ve azmettirdiği" öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö'nün ifadesi alındı.

Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.

"RAHATSIZ EDİP PARA İSTİYOR" İDDİASI

Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö'nün eskiden dini nikahla birliktelik yaşayan Sultan D'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi.

Sultan D, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce ayrıldığı Orhan Ö. ile oğlu E.Ö'nün kendisini sürekli rahatsız ettiğini, para istediğini öne sürdü.

O akşam Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, şöyle konuştu:

"Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinden özür dileyeyim ama gerçekten benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."