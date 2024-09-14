Kuryeler bu kez isyanı taşıdı

EMEK SERVİSİ

Yemeksepeti kuryelerinin isyanı yurdun her yanına yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü şirketin açıkladığı ve hak gasplarına yol açacak ‘uyumluluk kuralları’ nedeniyle kuryeler, hakları için direnişte. Kuryeler dün ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Motokuryeler, şirketin kendilerine yaptığı ödemelerde zam yerine indirime gitmesi ve sipariş alma düzeni ile çalışma biçimini etkileyerek kazanç kayıplarına yol açacak yeni kurallara karşı motorlu konvoylarla neredeyse her kentte eylem yaptı. İş bırakma eylemine katılan kuryeler, dün şirketten hiçbir sipariş almadı.

YENİ KURALLAR ÖLÜM TARİFESİ

Düzce’de iş bırakan kuryeler, konvoyla Körpeşler Mahallesi’ndeki Yemeksepeti deposuna geldi. Burada yapılan basın açıklamasında, “Şartlarımız düzelene kadar tek bir paket taşımayacağız” denildi. Basın açıklamasını Düzce Motosikletli Kuryeler Derneği başkan yardımcısı Cahit Demircan okudu. Demircan, dünyada eşi olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Sipariş ücretleri 3 lira geriye çekildi. Biz bu durumda mağduruz. Her geçen gün artan iş maliyetlerinin yanı sıra bu yapılanlar yetmezmiş gibi yeni kurallar adı altında, alın teriyle kazanmaya çalıştığımız paramızı cebimizden nasıl alacaklarının derdine düştüler” ifadelerini kullandı.

Demircan, Yemeksepeti’nin 3 yıldır vergi tahakkuk etmediğini hatırlatarak “Bu noktada sorumlu olan devlet yetkililerimizi 3 yıldır 1 lira vergi ödemeyen Yemeksepeti’ni soruşturmaya davet ediyoruz” dedi. Adana’da da Yemeksepeti kuryeleri eylemdeydi. Seyhan’daki Gençlik Meydanı’nda bir araya gelen kuryeler adına basın açıklamasını Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak okudu. Parmak, “Yemeksepeti’nin ‘uyumluluk’ dediği katı kuralları insanları ölüme götüren bir sistemdir.

Uzayan mesafelerle daha çok paket atmak için kazalarla, ölümle burun buruna yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Bu kurallar geri çekilmelidir. Yemeksepeti bizim ölüm sepetimiz olmasın. Biz ölmek için değil, yaşamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"YEMEKSEPETİ’NİN TEK DERDİ İŞÇİYİ KÖLE HALİNE GETİRMEK"

Motokuryelerin çalışma koşullarının ağırlığına ve yaşanan iş cinayetlerine dikkat çeken Parmak, “İki paketi kabul etmezsen bir gün izin veririm, haftada 3 kez kaza yaparsan işten atarım’ diyen Yemeksepeti’nin tek derdi işçiyi ezmek, köle haline getirmektir. Adalet istiyoruz. Siparişlerde yaşanacak tüm aksiliklerinin faturası kuryelere kesiliyor. Biz bunca zorluk çekerken şirket adına muhatap olacak kimseyi bulamıyoruz” dedi.

Sistemin kuryeleri cezalandırmak üzerine kurgulandığını anlatan Parmak, "Yemeksepeti’nin bize uyguladığı ölüm tarifesine karşı mücadele edeceğiz. Bu sistemi kabul etmiyoruz. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından kuryeler konvoylarla şirketin Seyhan deposu önüne gitti. Kuryeler, burada 1 saat boyunca depo kapatma eylemi yaptı. Kuryeler, ‘uyumluluk’ kuralları geri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.