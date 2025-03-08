Kuryeler için yeni dönem başladı: BTK zorunluluğu getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirterek, "Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK'ye bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan "Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketlerin posta sektörü kapsamına alındığını belirten Uraloğlu, "Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi" bilgisini paylaştı.

"TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİN AZALMASINI BEKLİYORUZ"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında ele alındığına dikkati çeken Uraloğlu, "AB örneklerinde olduğu gibi bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere çeşitli açılardan denetim altına alınacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz. Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK'ye bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz"