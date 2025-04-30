Kuryelerden 1 Mayıs çağrısı: "Biz patron değil emekçiyiz"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, İzmir Kurye Tim ve Dayanışma Platformu da 10 ilde yapılacak yürüyüşlere katılarak seslerini duyurmaya hazırlanıyor. Platform adına BirGün’e konuşan Ahmet Karadaş, moto kuryelerin yaşadığı güvencesizlik ve sömürüye dikkat çekti.

Az tehlikeli meslek sınıfında bulunan moto kurye sınıfı, büyük bir çaba ve mücadele sonucu ay başında “tehlikeli meslekler” sınıfına alındığını belirten Karadaş, “Biz patron değiliz, emekçiyiz. ‘Patron kurye’ ya da ‘kendi işinin patronu’ gibi söylemler, gerçekleri gizlemekten başka bir işe yaramıyor. Emek gücümüzü veriyoruz ama karşılığını tam anlamıyla alamıyoruz. Şu an tehlikeli meslekler grubundayız fakat olması gereken statünün ‘çok tehlikeli meslekler sınıfı’ olması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

"3 KURUŞ YÜZÜNDEN ÖLÜMLER ARTIYOR"

Yasada geçen, haftalık 45 saatlik çalışma, kurye camiası açısından geçerliliği olmayan bir durum olduğunu ifade eden Karadaş, “Platform şirketlerinin paket ve bonus odaklı sistemi kuryeleri hıza teşvik etmekte, kazaların önünü açmaktadır. İnsanlar üç kuruş daha kazanabilmek için günde 10-12-14 saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyor. Trafikte motorlara özgü bir yol veya önlemler alınmadığı için dikkatsiz sürücülerin kurbanı olmaktayız. Araç sürücülerinin ani U dönüşleri, sinyalsiz hareketleri, telefonla oynamaları, kapı açmaları gibi durumlar kuryeleri ölüme ve sakatlığa itiyor” şeklinde konuştu.

"SOSYAL GÜVENCEMİZ YOK"

Şirketlerin bize sattığı fahiş fiyatlı ekipmanlar kaldırılmasını talep eden Karadaş, “Sitelere girişlerde kimlik istenmesi, kask çıkarttırılması, çantaların ruhsata işlenmesi zorunluluğu getirildiği halde İzmir’de bunu yapacak bir firma bulunmaması gibi problemler yaşıyoruz. Ayrıca platform şirketleri sıfır vergi öderken, biz kuryeler binlerce lira vergi ödüyoruz. Vergi yükümüz azaltılmalı. Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Mesleki hastalıklarımız tanınmalı. Örneğin ben dört yıllık kurye olarak şimdiden sürekli öksürüyorum, diz ağrılarım var. Bu ileride kronik hastalıklara dönüşecek. En başta güvenceli çalışma istiyoruz. Kurye cinayetlerinde verilen ödül gibi cezaların son bulmasını istiyoruz. Tüm bunlara karşı sesimizi yükseltebilmek için 1 Mayıs’a güçlü bir şekilde katılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.