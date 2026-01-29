Kuryelere yaş sınırı düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile “SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi” ilk kez tanımlandı. Bu kapsamda motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi amaçlanırken, mesleki yeterlilik eğitimi yoluyla bilgi ve tecrübelerinin artırılması hedeflendi. Yönetmelikle, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması ile hizmet kalitesi ve güvenin yükseltilmesi de amaçlanıyor.

YAŞ SINIRI 69’A ÇIKARILDI

Yönetmelik değişikliğiyle mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı da yeniden düzenlendi. Daha önce 63 olarak belirlenen, fiilen ise 66 yaş üzerinden uygulanan sınır 69’a yükseltildi.

Salgın süreci, ticaret koridorlarındaki değişim, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe ortaya çıkan şoför ihtiyacının karşılanması amacıyla 2021 yılından bu yana geçici olarak uygulanan düzenleme, mevzuata kalıcı olarak eklendi.

Buna göre, 66 yaşından gün almış sürücü belgesine sahip kuryeler; geçerli sürücü sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme ile sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, mesleki yeterlilik belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

YÖNETİCİ BELGELENDİRMESİNDE YENİ DÜZENLEME

Yönetmelikle kara yolu taşımacılığı sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedeflendi. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans mezunları ile bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlara, talepleri halinde üst düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Dış ticaret, lojistik ile ulaştırma ve trafik hizmetleri alanlarında ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi düzenlenebilecek. Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az üç yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticilere de talep etmeleri halinde üst düzey yönetici belgesi verilebilecek.

TAKOGRAF İHLALİNE İPTAL YAPTIRIMI

Düzenleme kapsamında, takograf sürücü kartı kullanma zorunluluğu bulunan taşıtlarda sürüş sırasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında da yaptırım öngörüldü. Buna göre, hem kart sahibi sürücünün hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.