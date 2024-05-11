Kuryelik yapan üniversitesi öğrencisi bıçaklı saldırıda öldürüldü

Balıkesir'de kuryelik yaparak harçlığını çıkaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi A.E.A, 6 ayrı suçtan kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan A.E.A. (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan A.E.A., olay yerinde hayatını kaybetti. A.E.A.'nın cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen E.Ö. ise, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Daha sonra E.Ö. ile babası O.Ö. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ustaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkartan üniversite öğrencimiz A.E.A.'nın hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim."