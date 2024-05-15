Kuryelik yapan üniversitesi öğrencisi öldürülmüştü: Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de kuryelik yaparak harçlığını çıkaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 6 ayrı suçtan kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akman'ın öldürüldüğü anlar, bir okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Editör Notu: Söz konusu habere ait görüntüler ve ifadeler şiddet içerdiğinden bazı okurlar için tetikleyici unsurlara sahip olabilir.

Balıkesir'de bir zincir restoranda motorlu kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesindeki Karaoğlan Mahallesi'nde, sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

Akman'a saldıran vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan E.Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ata Emre Akman'ın cenazesi, 12 Mayıs günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Muradiyesarnıç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı.

Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görülüyor.