Kuryesiz bu çark dönmez

Yemeksepeti’nin açıkladığı yüzde 32’lik zammın bir algı operasyonu olduğunu, kuryelerin cebine yansıyan rakamın yüzde 15’e dahi ulaşmadığını aktaran YemekSepeti kuryeleri, iş bırakma eylemlerine sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ülke geneleninde iş bırakma eylemi yapan emekçiler, dün İstanbul’da Kadıköy İskele ve Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelerek taleplerini yeniledi.

Yaz kış demeden güvencesiz, zor koşullarda çalışan emekçiler, güçlerinin hızla eridiğini, yakıt, bakım ve ekipman giderleri karşısında çalışamaz hale geldiklerini belirterek talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Emekçiler “Biz olmadan çarkınız dönmeyecek” dedi.

Yapılan ortak açıklamada, “200 Paket Baremi: 2025’te 4 bin 000 TL olan bonus, 2026’da 5 bin 250 TL’ye çıkarılmış. Artış yüzde 31 olsa da, bu rakam ancak kurye canını dişine takıp haftalık 200 paketi bulursa geçerli. 400+ Paket Baremi: 13 bin 200 TL’lik en üst bonus, bir kuryenin haftalık 400 paket (günde ortalama 57 paket) atmasını gerektiriyor. Bu, trafik güvenliğini hiçe sayan, kuryeleri ‘yollarda ölüme davetiye çıkaran’ bir hız baskısıdır. 2025’te 3,70 TL olan mesafe ücreti, bu zamlarla bile günümüz Türkiye’sindeki parça başı bakım ve akaryakıt zamlarının çok altında kalmaktadır. Motosikletin amortisman gideri, kuryenin kendi cebinden ödediği Bağ-Kur ve vergi yükü hesaplandığında, bu artışın zam değil indirim olduğu anlaşılıyor” denildi.

YemekSepeti emekçileri, günlerdir meydanlarda dile getirdikleri taleplerini dün bir kez yükseltti:

• Paket başı ücretlerin şeffaf ve sabit hale getirilmesi,

• Bonus sistemlerinin ulaşılabilir ve adil olması,

• Mesafe ücretlerinin gerçek maliyetlere göre yeniden düzenlenmesi,

• Olumsuz hava koşullarında ücretli izin ve iş güvenliği önlemleri,

• Kurye temsilcilerinin sürece doğrudan dâhil edilmesi.