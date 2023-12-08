Kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı talebi

Savcılık, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamuh hakkında yakalama kararı talep etti.

İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan 1’i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanının oğlu ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan motokuryeler, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Ancak, Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Bilirkişinin yapacağı yeni değerlendirme sonucunda tutuksuz olan Mohamud hakkında yeni bir karar alınabileceği belirtiliyor.

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