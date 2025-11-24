Kuş cenneti yapılaşamaz

Haber Merkezi

Ordu Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi Melet Irmağı kenarında eski çöp alanının imara açılıp betonlaştırılmasına karşı yapılan eylemler devam ediyor.

Eski çöp alanında sürdürülen nöbet eylemi devam ederken Ordu Çevre Derneği, partiler, sendikalar, derneklerden oluşturulan platform öncülüğünde yürüyüşler de başlatıldı. Geçen hafta sahilde yapılan yürüyüş sonrası dün de şehir içinde 19 Eylül Ortaokulu ve Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte, eski çöp alanının yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmesi talep edildi. Ayrıca Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda imza standı açıldı. Yürüyüş sonrası ortak basın açıklamasını Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül okudu. "Haklılığımız bir kez daha tescillendi' diyerek eski çöp alanının imara açılmasına karşı açtıkları davayı kazandıklarını hatırlatan Gönül, Ordu Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle bölgede yeni bir yapılaşma için gerçekleştirilen ihalenin iptali için açtıkları davanın da üst mahkeme kararıyla yeniden görüleceğini ifade etti.

BURASI BETON DEĞİL YEŞİL ALAN OLMALI

Gönül, Durugöl’deki eski çöp alanının imara açılmasının "yeni bir cinayet" olduğunu belirti. Gönül, "Ordu’da en küçük yeşil alan bile betonlaştırılıyor. Burası yeşil alan ve kuş cenneti olarak yeniden düzenlenmelidir. Eski otogardan sonra buranın betonlaştırılmak istenmesi yeni bir cinayettir. Bu cinayeti önlemek için buradayız" diyerek başlattıkları imza kampanyası için çağrıda bulundu: "Çadır nöbeti sürüyor. Yürüyüşler devam edecek. Kazanacağız, mücadelemiz kesintisiz sürecek."