Kuş Cenneti yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'yın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu.

Kayıtlı 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha'da ortaya çıkan kötü görüntü görüntülendi. Uyarı tabelalarına rağmen dökülen çöp ve moloz yığınlarını görüntüleyen kuş gözlemcisi Alican Gümüş, Milleyha Kuş Cenneti'nin Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun göç yolundaki son sığınağı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA MİLLEYHA KUŞ CENNETİ YOK"

Milleyha Kuş Cenneti'nin mutlaka korunması gerektiğini belirten Gümüş, "Burası, Türkiye'nin önemli yerlerinden biri ve bunu bile bile vatandaşlar molozları ve çöplerini atıyor. Burada 24 saat denetim yapılarak çöp ve molozların dökülmesini engellemek gerek. Türkiye'de başka Milleyha Kuş Cenneti yok" dedi.

YAPILAN HABERLERİN ARDINDAN TEMİZLENMİŞTİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin uyarı tabelalarının bulunduğu Milleyha Kuş Cenneti'ne Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çöp ve molozlar dökülmüştü. Yapılan haberler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölge temizletilmişti.