Kuş cennetleri yok oluyor

Ada Sude ATAK

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan kuş cennetleri birçok farklı türden canlının yaşam alanını oluştururken, bu ekosistemler insan kaynaklı tehditlerle kirliliğe ve yok olmaya terk ediliyor. Dünyadaki endemik bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yapan bu doğal alanlar moloz yığınlarından fabrikalara kadar adeta kuşatılmış durumda. Bazı yerlerde jeotermal kaynak arama ve maden projeleri de yapılmaya çalışılıyor. Yaşam savunucuları "Kuş cennetleri talanın ve rantın cehennemini yaşıyor. Buralar korunmalı, acil önlem alınmalı" diye konuştu.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, Kuş cennetlerindeki sulak alanlarla ilgili yönetmeliğe uygun davranılmadığını söyledi. Kılıç ‘‘Kâğıt üzerinde bir koruma statüsü var gibi fakat ne yazık ki diğer bakanlıklar veya aynı bakanlığın diğer birimleri, özelikle devlet su işleri, sanki hiç böyle bir yönetmelik yokmuş gibi davranıyor. Aslında yönetmeliğimize çok rahat bir şekilde aykırı hareket edebiliyor. Gelip kanal açabiliyor veya aynı şekilde yöre halkıyla birlikte bir koruma, planlama çalışması yapılamadığı için bir sulak alanı kendi alanı olarak görüyor ve örneğin Milleyha’da yaşadığımız gibi kaçak bir şekilde moloz döküyorlar’’ dedi. Türkiye’nin hâlâ biyoçeşitlilik kanunu olmadığını anımsatan Kılıç, her şeyden önce bu kanunları ve yönetmelikleri derleyecek, hepsinin üzerinde düzenlemeleri ve karar vermeleri sağlayacak bir yasaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Milleyha Gölü

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ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

• Kuş Cenneti Manyas Gölü’nün suları tarım ve sanayi atıkları nedeniyle kirleniyor. Balıkların öldüğü gölün suyu Bursa’nın Karacabey Ovası’ndaki tarım ve havzadaki sanayi faaliyetleri için kullanılıyor.

• Türkiye’nin ikinci önemli kuş cenneti Kayseri’deki Sultan Sazlığı’nın içinde bulunan Yay gölü de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Uzun zamandır göle su verilmediği ve mevcut suyun da tarlalara verilmesi nedeniyle yok olduğu öne sürüldü.

Yay Gölü

Bir diğer kuş cenneti olan İzmir Gediz Deltası’nın bir kısmı sanayi yapılaşması riski ile karşı karşıya. Göl, aynı zamanda iklim değişikliği ve kirlilikten de olumsuz etkileniyor.

• Ankara’daki Nallıhan Kuş Cenneti’nin önemli su kaynaklarından biri olan ve Çayırhan Termik Santrali’nin etkisi altında kalan Sarıyar Barajı’nda yapılan su analizi, baraj suyunun ciddi oranda organik kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Analiz sonuçlarına göre; sudaki kimyasal oksijen ihtiyacı normal değerden yaklaşık iki kat, biyolojik oksijen ihtiyacı da yaklaşık üç kat daha fazla olduğu görüldü.

• Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları’nın gölgesindeki Bafa Gölü de kirlilikten nasibini aldı. Hem kuraklık hem de gölü besleyen Büyük Menderes’in getirdiği kirleticiler nedeniyle zaman zaman kirliliğin yaşandığı göl, alarm veriyor.

• Uluslararası sözleşmelere göre koruma altında olan Manisa’nın kuş cenneti Marmara Gölü’nün yüzey alanı, hatalı tarım ve su politikalarından dolayı tamamen kurudu. Son olarak gölü besleyen Gördes Çayı’nın yanı başında Gölmarmara Belediyesi tarafından yeni bir kum ocağı açılmak istenmesi tepkileri daha da büyüttü.

Marmara Gölü

• Mersin’in Silifke ilçesinde, ‘‘Kuş Cenneti’’ olarak bilinen Göksu Deltası, çevresel tehditler nedeniyle büyük bir tehlike altında. Dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri olan delta, bataklık sorunu, yanlış tarımsal sulama politikaları ve yetersiz koruma nedeniyle alarm veriyor.