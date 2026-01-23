Kuş sesleri Pera Müzesi’nde yankılanacak

Tuğçe ÇELİK

Kuş Kolektifi'nin Akın Orbay, Ezgi Dabak, Kerem Feyzi, Murat Küçükarslan ve Yaz Güvendi’den oluşan ilk sahne ekibi, müziği yalnızca bir estetik üretim alanı olarak değil; insanla doğa, kültürle ekoloji arasında yeniden bağ kuran canlı bir temas noktası olarak ele alıyor.

Yok olma tehdidi altındaki kuş sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel çalgıları aynı zeminde buluşturan kolektif, birlikte yaşama ihtimalini hatırlatan bir çağrı yükseltiyor. ‘Miras’ albümü etrafında şekillenen bu çok katmanlı üretim; hafıza, dayanışma, sorumluluk ve umut kavramlarını merkezine alarak, ekolojik yıkım karşısında pozitif bir aktivizm alanı açmayı hedefliyor.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nde ücretsiz ilk konserini 24 Ocak’ta verecek olan Kuş Kolektifi’nin sanatı bir itiraz biçimi olarak nasıl konumlandırdığını, sesler aracılığıyla nasıl bir politik ve kültürel hatırlatma yaptığını konuştuk.

-Kuş Kolektifi’ni bir müzik projesinden ayıran temel mesele ne: sanat üretimi mi, ekolojik

bir itiraz mı?

Yaz Güvendi: Pozitif bir ekolojik aktivizm alanı açmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz müzik, felaketi yeniden üretmekten çok, bağ kurmayı ve sorumluluk almayı teşvik eden bir çağrı. Kuş sesleriyle çalışmak, yok oluşa odaklanırken aynı zamanda birlikte yaşama ihtimalini güçlendirmek demek. Müzik aracılığıyla, doğadan ayrı değil onun parçası olduğumuzu; şehir hayatında görünmez hâle gelen muazzam coğrafyamızı ve biyoçeşitliliğimizi gündelik hayatın içine yeniden taşımayı ve insanları harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.

Murat Küçükarslan: Kuş Kolektifi’ni müziğin ifade gücünü kullanarak ekolojik yıkıma karşı yükselttiğimiz bir ses olarak görüyorum. Buradan hareketle çalışmalarımızı, hem sanat üretimi hem de bir itiraz olarak, birbirinden ayırmadan düşünebiliriz. Miras albümünde yer alan kuş, doğa ve geleneksel çalgılarımızın seslerini estetik bir biçimde bir araya getirirken amaçladığımız şeylerden biri de ekoloji ile kültür arasındaki ilişkiyi yeniden hatırlatarak geniş çapta bir farkındalık ve itiraz yaratmaktı.

Kerem Feyzi: Bitkilerin, mantar miselleri ile birbirlerine bağlı bir ekosistem oluşturmaları gibi, katkıda bulunduğum üretim ve projeleri, ekolojiyi, çevre bilincini ve koruma farkındalığını destekleyen yaşayan habitatlar olarak tanımlıyorum.

-Miras albümünde yok olma tehdidi altındaki kuş sesleriyle kaybolan enstrümanların eşleşmesi bugünün kültürel ve ekolojik tahribatına nasıl bir söz söylüyor?

M. K.: Nesli tehlike altına giren kuşların sesleri ile kaybolma tehdidi altındaki çalgıların sesleri binlerce yıldır birlikte duyuldu. Oysa bugün bir kuş türü habitatıyla birlikte yok olurken, geleneksel bir çalgımız da onu mümkün kılan toplumsal bağlar, usta-çırak ilişkisi ve yaşam biçimleri çözüldüğü için kayboluyor. Bu sesleri bir araya getirirken bin yıllara dayanan bu derin ilişkiyi görünür kılarak daha güçlü bir ses yükseltmek istedik. Bu anlatımda kuşların sesi insan eliyle tahrip edilmiş bir habitattan yükseliyor. Geleneksel çalgılar da doğal olmayan yollarla kaybolan, kaybedilen kültürlere bir göndermede bulunuyor.

K. F: Kuş sesi kayıtlarının birer hafıza aktarımı, enstrümanların ise kültürel birer miras olduğu bilinciyle; bu eşsiz değerleri yarınlara ulaştırmayı temel gayemiz olarak benimsiyoruz.

E. D.: Bu proje aslında dayanışmanın çok somut bir örneği. Sayıları azalsa da o kuşlar hala uçuyor, o enstrümanları yaşatan birileri hala var. Bu iki hassas dünya bir araya geldiğinde ise bize şöyle fısıldıyor: "Vakit geçmeden bu güzellikleri korumanın ve çoğaltmanın bir yolunu bulabiliriz."

A.O.: Bu buluşma her zaman bizim kültürümüzde mevcut, bu albüm ile aslında bir yeniden hatırlama ve hatırlatma amacı taşıyoruz. Söz konusu tehdit ve tahribatı yok saymadan, fakat bu durumu seslerin ve ilişkilerinin varlıklarının temeline oturtmadan, onların kendileri olarak var olduğu bir buluşma yaratmaya çalıştık.

-Kuş seslerini kaydetmek aynı zamanda bir tanıklık biçimi. Bu kayıtlar geleceğe neyin belgesi olacak?

Y. G.: Kuş seslerini kaydetmek, yok oluşa karşı bir hafıza inşası gibi düşünülebilir. Bu kayıtlar, hangi türlerle hâlâ birlikte yaşadığımızın ve hangilerini kaybettiğimizin belgesi olacak; aynı zamanda doğayla kurduğumuz ilişkinin tanıklığını da taşıyor. Albümde ve konser performanslarımızda yer alan kuşlar ve geleneksel çalgılar, kaybolmaya yüz tutmuş ama hâlâ var olan sesler. Onları kaydetmek, unutulmamalarını sağlamakla kalmıyor; hafızamızda yer etmelerini ve gelecek kuşaklara aktarılmalarını de mümkün kılıyor. Bu tanıklık, yas tutmaktan çok, umut ve sorumluluk taşıyor; doğayla bağ kurmayı hatırlatan, birlikte yaşama fikrine tutunan bir çağrı niteliğinde.

M. K.: Bugün duyduğumuz kuş sesleri, yaşanan onca tahribata ve kıyımlara rağmen ekosistemimizin hâlâ nefes alabildiğini söylemekte. Bunları koruyup saklamak istememiz, bu nefesin ne kadar kırılgan ve insan müdahalesine açık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla gelecekte bu kayıtlar bence insanın doğayla kurduğu ilişkinin de belgesi olarak dinlenecek. Yani bu kayıtlar, kuşlarla birlikte doğanın içinden çıkıp karşısına dikilen insanı da belgeleyecek. Hangi sesleri korumaya değer bulduğumuzu, hangilerini görmezden geldiğimizi; neyi duyabildiğimizi, neyi duymayı / duymamayı seçtiğimizi anlatacak. Başka canlılarla uyum içinde bir arada yaşama becerimizi gösterecek.

E.D.: Kuşların ve enstrümanların seslerinin tekrar çoğaldığı bir sabaha uyandığımızda, bu projenin o büyük mücadelenin adımlarından biri olarak hatırlanacağına inanmak istiyorum.

-Ekoloji temalı sanat işlerinin estetize edildiği bir ortamda, Kuş Kolektifi politik pozisyonunu nasıl kuruyor?

Y. G.: Kuş Kolektifi politik pozisyonunu bağ kurmaya ve somut eylemlere dayalı bir yaklaşım üzerinden kuruyor. Sanat, bizim için yalnızca estetik bir deneyim değil; doğayla kurduğumuz ilişkinin tanıklığını sunan ve insan-merkezci bakışa karşı ekolojik farkındalık yaratan bir araç. Kuş seslerini kaydetmek, onları hafızamıza taşımak ve konserlerle geniş kitlelere ulaştırmak, birlikte yaşama fikrine tutunmayı ve doğaya sahip çıkmayı teşvik eden bir politik duruş.

E. D.: Doğayla bağları bu kadar kuvvetli olan bir ekibin, doğayı sadece seyredilecek bir manzara olarak görmediği aşikar. Proje; canlıların yaşam hakkını savunmak, kültürün devamlılığı ve geleneğin korunması gibi hassas meselelerle birleşince, benim bir sanatçı ve gönüllü olarak durduğum yer tam da o sesin içine dâhil olmak. Seslere sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyoruz ama bunu sert bir tonda değil, sevgiyle ve duymaya niyeti olan kulakları o sese davet ederek yapmak niyetindeyiz.

A.O.: Seçtiğimiz yol bir pozitif aktivizm örneği olarak görüldü ve bu yüzden ilgi topladı. Benim de kişisel olarak daha önce düşünmediğim fakat sonuçları görünce şaşırdığım bir yol oldu açıkçası. Bu albümün tek başına sadece dinlemesi hoş bir müzik olarak kalması mümkün, fakat insanlara katabileceği artı değer, bilinçlenme, koruma ve yaşatma çabasını oluşturmak için öfke ve kayıp hislerine çok değerli bir alternatif oluşturuyor.

-Bu kolektif çalışmayı bir ‘arşiv’ olarak mı, yoksa kamusal farkındalığı harekete geçirmeyi hedefleyen bir çağrı olarak mı görüyorsunuz?

A.O.: Bu projenin asıl değeri dinleyenler ve merak edenlerin artık bu durumun farkında varmasında; arşivin ötesine geçmesi bu albümü dinleyip seven insanların bu kuşların varlığı ve korunma yolları konusunda bilgilenmeleri. Keza enstrümanların da kamuda bir farkındalık kazanması, onların sadece bilinmesinden öteye geçip tanınması ve kullanılmasından geçiyor. Bu yüzden de bu albüm bir ilk adım, hedefimizde hem kuşları daha çok tanıtıp insanların ilgisini artırmak hem de enstrümanların kullanımını yaygınlaştırıp kültürel dünyamıza yeniden aktif biçimde katmak var.

E.D.: Bir umut çağrısı olarak görüyorum. Bir şeyi gerçekten duymaya başladığımızda onu yok saymak için daha fazla çaba harcamamız gerekir. Farkındalık geri alınamaz ve artık biz de hikâyenin içindeyizdir. Bu bilinçle; bireysel minik adımlarımızın birleşip kolektif bir güç yaratması mümkün.

Y.G.: Kuş Kolektifi’ni sadece bir arşiv olarak görmek eksik olur; kayıtlarımız hem kaybolmaya yüz tutmuş kuş seslerini ve geleneksel çalgıları belgeleyen bir hafıza oluşturuyor hem de dinleyiciyi doğayla yeniden bağ kurmaya ve sorumluluk almaya davet ediyor.