Kuş yuvasını parçalayan çocuklara ev hapsi
Adana’da parkta kuş yuvasını sallayarak düşürüp parçalayan ve görüntüleri sosyal medyada yayılan 4 çocuk, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Kaynak: DHA
Adana'da, parkta kuş yuvasını parçalayan 4 çocuğa ev hapsi cezası verildi.
Olay, 1 Şubat'ta Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki Dinozor Park’ta meydana geldi. Parkta 4 çocuk, üstünde ahşaptan yapılma kuş yuvası bulunan direği salladı. Çocuklar yuvayı düşürüp kırarken, içindeki kuşlar ise uçtu. Çocuklar daha sonra yerdeki ahşap yuvaya zarar verdi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğu tespit edildi.
4 çocuk, adreslerinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, ev hapsi cezasına çarptırıldı.