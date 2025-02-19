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Kuşadası açıklarında denize düşen 3'ü çocuk 6 mülteci boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 mülteci hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.02.2025 15:32
  • Giriş: 19.02.2025 15:32
  • Güncelleme: 19.02.2025 15:34
Kaynak: DHA
Kuşadası açıklarında denize düşen 3'ü çocuk 6 mülteci boğuldu
Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde açıklarında lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 mülteci hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grup mültecinin lastik bottan düştüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan mültecilerin dönüş manevrası sırasında denize düştüğünü belirledi.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 mültecinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Cansız bedenler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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