Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Ömer Günel, Ahmet Taşkan ve Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmiş ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal hakkında tutuklama kararı verilmişti.