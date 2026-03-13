Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.
CHP'Lİ VEKİLDEN OPERASYONA İLK TEPKİ
CHP Milletvekili ve CAO Koordinatörü Bülent Tezcan, Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Tezcan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
Açıklamada, ''Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi.
Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir.
Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullandı.
