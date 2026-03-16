Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Haksızlıkla, kumpasla, kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alınmasına dair açıklamasında kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu belirterek, "Haksızlıkla, kumpasla ve kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Günel'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim; haksızlıkla, kumpasla, kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Kuşadası’na yaptığımız hizmetler tüm varlığını 'koltuğa' bağlayan birini rahatsız etti. Aslında uzun süredir bu kötülükle mücadelemiz devam ediyor. Ben 6 m2’lik alanda özgürüm, vicdanım rahat. Ama bana inanın ve güvenin ki; bana ve arkadaşlarıma iftira atanlar asla kamu vicdanında özgür olamayacak, mahkum olacaklar."