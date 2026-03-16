Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Günel'in de olduğu 6 kişi hakkında karar açıklandı.

Gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal hakkında tutuklama kararı verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ömer Günel, Ahmet Taşkan ve Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.