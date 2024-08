Kuşadası Belediyesi 18 can dostu ömürlük yuvasına kavuşturdu

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki can dostları sahiplendirme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda merkez tarafından 18 köpek daha hayvansever bir iş insanına verilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu.





Yaşama geçirdiği hayvan dostu çalışmalar ile tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına sunduğu barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, can dostların ömürlük yuvalarını bulmalarına da aracılık ediyor. 2021 yılında aldığı meclis kararıyla petshoplarda evcil hayvan satışını yasaklayan Kuşadası Belediyesi ’Satın Alma Sahiplen’ kampanyası ile her yıl yüzlerce kedi ve köpeği sahiplendiriyor. Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda son olarak hayvansever iş insanı Halil İbrahim Çevik ile temasa geçerek Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 18 köpeği daha ömürlük yuvasına kavuşturdu. Köpekler, Çevik’in özel arazisinde yaptırdığı barınakta uzman veterinerler gözetiminde bakılacak.



Tüm hayvanseverleri sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet eden iş insanı Halil İbrahim Çevik, "Bizler hayvanseverler olarak sorumluluk almak zorundayız. Bu amaçla can dostlarımız için çalışanlarımla birlikte burada bir barınak inşa ettik. Daha sonra da 18 köpeği sahiplendik. İlerleyen günlerde sayıyı artırmayı planlıyoruz" dedi.



Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Fulya Akıllı ise, "Merkezimiz, hayvansever Belediye Başkanımız Ömer Günel’in görevde olduğu sürede her açıdan yenilenerek sokak hayvanları için bölgedeki en donanımlı yerlerden biri haline geldi. Yıl boyunca merkezimizde çok sayıda kedi ve köpeği konuk ediyoruz. Ancak bu hayvanların sıcak bir yuvaya ve sevgiye ihtiyacı var. Bir hayvanın bakımını üstlenmek isteyen herkesi merkezimizden hayvan sahiplenmeye çağırıyorum” diye konuştu.