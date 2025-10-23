Kuşadası Belediyesi, anne adaylarına ücretsiz eğitimlerle destek oluyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’ne kazandırılan Anne Baba Çocuk Merkezi, anne adaylarına ücretsiz eğitimlerle destek oluyor. Merkezde, Doğum Öncesi Eğitim Programı’na katılan anne adayları, yeni doğan bakımı, beslenmesi ve temizliğiyle ilgili alanında uzman hemşireler tarafından uygulamalı olarak bilgilendiriliyor.

Kuşadası Cafer Kotan Parkı'nda faaliyet gösteren Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi’nde bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi, hafta boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda merkezde, anne adayları için çarşamba günleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında Doğum Öncesi Eğitim Programı düzenleniyor.

Eğitimde, alanında uzman hemşireler tarafından anne adaylarına yeni doğan bebeklerin uyku düzeni, temizliği, bakımı, beslenmesi ve emzirme teknikleri gibi konularda uygulamalı olarak bilgiler veriliyor. Böylece anne adayları, doğumdan sonra karşılaşabilecekleri durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı hale geliyor.

Eğitimin sonundaysa anne adaylarına içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu “Hoş Geldin Bebek Bakım Çantası” hediye ediliyor.

“Anneliğe ilk adımı attığımda bana kolaylık sağlayacak”

Eğitime katılan anne adayı Asya Fakı, “Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kentimize kazandırdığı bu eğitim merkezi için teşekkür ederim. Eğitimler hem öğretici hem de eğlenceli geçiyor. Her konuyu uygulamalı olarak görüyor olmam, anneliğe adım attığım ilk andan itibaren bana büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.