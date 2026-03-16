Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel dahil 6 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, 6 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ömer Günel, Ahmet Taşkan ve Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.