Kuşadası Belediyesi, "Doğal Yaşam Alanı" için çalışmalara başladı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanan sokak hayvanlarının sahiplendirilene kadar doğal koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla "Doğal Yaşam Alanı" oluşturuyor.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in "hayvan dostu kent" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bir süre önce kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde de can dostların sağlığı ve konforu için yeni projeler üretiliyor. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi, kısırlaştırıldıktan sonra kayıt altına alınan sokak köpeklerinin sahiplendirilinceye kadar doğal bir ortamda kalabilmelerini sağlayacak "Doğal Yaşam Alanı" için çalışmalara başladı. Başkan Ömer Günel de Yaylaköy Mahallesi’nde oluşturulması planlanan Doğal Yaşam Alanı’nın arazilerinde incelemelerde bulundu.

"Türkiye’ye örnek olacak bir Doğal Yaşam Alanı yapacağız"

Kuşadası Belediyesi olarak can dostlar için önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Günel, "Sokak hayvanlarımızın ömürlük sıcak yuvalarına kavuşana kadar kafes veya padok içerisinde değil de özgürce dolaşabilecekleri bir alanda yaşamalarını istiyoruz. Doğal Yaşam Alanı projemiz gerçekleştiğinde, can dostlarımızın konforuna da önemli bir katkı sunacak. Bugün de Yaylaköy Mahallesi’nde Doğal Yaşam Alanı yapmayı planladığımız arazilere baktık. Eğer gerekli kurumlardan onay gelir de araziler bize tahsis edilirse sokak hayvanları için yine Türkiye’ye örnek olacak bir Doğal Yaşam Alanı yapacağız" diye konuştu.