Kuşadası Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü’nde büyükleri yalnız bırakmadı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Evde Bakım Birimi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde büyükleri evlerinde ziyaret etti.

İlçede yaşayan ve kişisel bakımını karşılamakta zorlanan ileri yaştaki vatandaşlara desteğini sürdüren Kuşadası Belediyesi ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü’nde de büyüklerin kapıları çalarak hem kuaförlük, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri verdi hem de onlarla sohbet etti.

Evde Bakım Birimi hizmetlerine 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı üzerinden başvuru yapılabilecek.





