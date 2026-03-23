Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde geçici görev değişikliği yapıldı. Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde, CHP’li Meclis Üyesi Avukat Tahsin Demirtaş başkanvekili olarak belirlendi.

Kuşadası Belediyesi’nde yönetim boşluğunun oluşmaması için meclis üyeleri olağanüstü gündemle toplandı. Yapılan oylamada 23 oy alan Tahsin Demirtaş, başkanvekilliği görevine getirildi. Demirtaş’ın, yürütülen adli soruşturma sonuçlanana kadar görevini sürdüreceği belirtildi.

BAŞKAN GÜNEL TUTUKLANMIŞTI

Belediyedeki görev değişikliğinin nedeni ise Başkan Ömer Günel hakkında İBB soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararı oldu.

Günel’in cezaevine gönderilmesinin ardından, belediye hizmetlerinin kesintiye uğramaması için vekâlet süreci başlatıldı.

Seçimin ardından gözler, hem soruşturmanın seyrine hem de belediye yönetiminde alınacak yeni kararlara çevrildi.