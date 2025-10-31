Kuşadası Belediyesi'nden peyzaj düzenlemelerinde su tasarrufu planlaması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sağlayan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kuru peyzaj çalışmaları, kent genelindeki uygun görülen orta refüj ve kavşaklarda devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sağlamak amacıyla kuru peyzaj projesi başlattı. Yeni uygulama, hem görsel estetiği ön plana çıkarıyor hem de su kullanımında ve bakım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Geleneksel peyzaj düzenlemelerinin aksine, kuru peyzaj tekniği sayesinde sulama ihtiyacı minimuma inerken, doğal taşlar, dayanıklı bitki türleri ve yerel dokuyla uyumlu tasarımlar kent dokusuna modern bir soluk getiriyor.

Kent genelinde yapılması planlanan 4 bin 950 metrekarelik kuru peyzaj düzenlemesinin 2 bin 168 metrekaresi tamamlanmış durumda. Bu çalışmalarla birlikte Kuşadası, doğal kaynakların korunmasına önem gösteren, çevreye duyarlı şehircilik anlayışını benimseyen örnek kentler arasında sürdürülebilir kent yaşantısına öncülük ediyor.