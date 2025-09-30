Kuşadası Belediyesi'ne bağlı veterinerler, yaralı bulunan gelinciğe ilk müdahaleyi yaptı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri, araç çarpması sonucu arka ayakları kırılan gelinciğe yaşam umudu oldu. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen hayvana iç kanama ihtimaline karşı ilk müdahaleyi yapan veterinerler, gelinciği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edecek.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yol kenarında yaralı gelincik görenler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, belediyenin hayvan ambulansı olan "Haybulans" ekipleri sevk edildi. Hareket edemediği fark edilen gelincik, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Merkezde veterinerler tarafından yapılan tetkiklerde gelinciğin arka ayaklarının araç çarpmasına bağlı olarak kırıldığı belirlendi. Hayvana iç kanama ihtimaline karşı ilaç veren veterinerler, gelinciği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edecek. Gelincik, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşama geri bırakılacak.