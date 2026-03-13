Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkanı Günel dahil 6 gözaltı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

''Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Günel’e “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları yöneltiliyor.''

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında;

Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış,

yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13.03.2026 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ

Kuşadası Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan isimler:

Ömer Günel - Kuşadası Belediye Başkanı



Ahmet Taşkan - Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü



Mustafa Burak GündeŞ - Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü



Meral Celep - Belediye Mimarı - Şehir Plancısı



Ferdi Zenginoğlu - İş İnsanı - eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı



Hüseyin Kabasakal - İş İnsanı

CHP'Lİ VEKİLDEN OPERASYONA İLK TEPKİ

CHP Milletvekili ve CAO Koordinatörü Bülent Tezcan, Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tezcan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, ''Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi.

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır.

Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir.

Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

''HUKUKUN DEĞİL SİYASETİN GÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN SÜRECİN GÖSTERGESİDİR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da operasyona tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

CHP'li Bulut'un yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye koridorlarında kazanmaya çalışanlar şunu bilsin ki; Demokrasiyi de hukuku da halkın iradesini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere asla boyun eğmeyeceğiz."

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye…

