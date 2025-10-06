Kuşadası Belediyesi'nin beslenme çantası desteği devam ediyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocukları için başlatılan beslenme çantası desteği devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin ailelere katkı sunmayı amaçlayan uygulaması kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrenciler için hazırlanan beslenme destek paketleri, üçüncü haftasında da özenle dağıtıldı. Beslenme paketlerinin içeriği, çocukların günlük besin ihtiyaçlarına destek olacak şekilde uzman diyetisyen tarafından hazırlanıp ailelere belirlenen dağıtım noktalarında teslim ediliyor.

Kuşadası Belediyesi’nin iki yıl önce hayata geçirip sürdürdüğü bu proje kent genelinde takdir toplamaya devam ediyor.