Kuşadası Belediyesi operasyonuna CHP'lilerden tepki: Özlem Hanım topuklayarak kendisini kurtaracak öyle mi?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel'in gözaltına alınmasına CHP'lilerden tepki yağdı.

CHP'li Tanal, "Türkiye’de artık iki ayrı hukuk uygulanıyor. Eğer CHP’li bir belediye başkanıysanız sabahın erken saatlerinde gözaltına alınıyor, soruşturmalar açılıyor, cezaevine gönderiliyorsunuz. Ama eğer AKP’ye geçerseniz, hakkınızdaki soruşturmalar takipsizlikle veya beraatla sonuçlanıyor." diye yazdı.

CHP'li Akdoğan ise "Özlem Hanım topuklayarak hem kendisini kurtaracak hem de CHP içinde “hoşlanmadığı” arkadaşlarımızı gözaltına aldıracak öyle mi? Vah ki vah… Rezaletin son perdesi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ömer Günel başkanımızın yanındayız." dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alındı. Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına CHP'li isimlerden tepki geldi.

KUMPAS OPERASYONLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."

Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi.



Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır.



Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir.



Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz.



Başkanımız Ömer… — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) March 13, 2026

"TÜRKİYE’DE İKİ AYRI HUKUK UYGULANIYOR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Türkiye’de artık iki ayrı hukuk uygulanıyor. Eğer CHP’li bir belediye başkanıysanız sabahın erken saatlerinde gözaltına alınıyor, soruşturmalar açılıyor, cezaevine gönderiliyorsunuz. Ama eğer AKP’ye geçerseniz, hakkınızdaki soruşturmalar takipsizlikle veya beraatla sonuçlanıyor.

Aydın bunun en açık örneğidir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’ye geçtikten sonra hakkında açılan davalar peş peşe beraatla sonuçlandı. Bugün ise Kuşadası’nın seçilmiş belediye başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alınıyor. Aynı ilde Büyükşehir için başka hukuk, Kuşadası için başka hukuk uygulanıyor.

Türkiye iki hukuklu bir ülke değildir. Türkiye bir eyalet devleti değildir. Anayasa’nın 10. maddesi açık: Herkes kanun önünde eşittir.

AKP’li belediyelere uygulanan hukuk neyse, CHP’li belediyelere de aynı hukuk uygulanmalıdır. Bu yapılanlar hukuk değil, düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Bu anlayış toplumu böler, devlete olan güveni yıkar. Açık söylüyorum: Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e yapılan gözaltı işlemi hukuksuzdur, siyasidir ve bir kumpastır. Derhal serbest bırakılmalıdır."

Türkiye’de artık iki ayrı hukuk uygulanıyor.



Eğer CHP’li bir belediye başkanıysanız

sabahın erken saatlerinde gözaltına alınıyor, soruşturmalar açılıyor, cezaevine gönderiliyorsunuz.



Ama eğer AKP’ye geçerseniz,

hakkınızdaki soruşturmalar takipsizlikle veya beraatla… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 13, 2026

"Demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye koridorlarında kazanmaya çalışanlar şunu bilsin ki: Demokrasiyi de, hukuku da, halkın iradesini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere asla boyun eğmeyeceğiz!"

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye… pic.twitter.com/5UgmkQTzB7 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 13, 2026

"ŞAFAK OPERASYONLARI İLE HALK İRADESİNİ GÖZALTINA ALMA HUKUKSUZLUĞU SÜRÜYOR"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şu açıklamayı yaptı:

"Şafak operasyonları ile halk iradesini gözaltına alma hukuksuzluğu sürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel bu sabah gözaltına alındı.

Sandıkta yenemediğini soruşturma kılıfıyla tasfiye etmeye çalışan AKP şunu iyi bilmelidir: bu ülkenin demokrasisi talimatlı yargıyla değil, halkın oyuyla şekillenir.

Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."

Şafak operasyonları ile halk iradesini gözaltına alma hukuksuzluğu sürüyor.



Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel bu sabah gözaltına alındı.



Sandıkta yenemediğini soruşturma kılıfıyla tasfiye etmeye çalışan AKP şunu iyi bilmelidir: bu ülkenin demokrasisi talimatlı yargıyla… pic.twitter.com/OC4SDylAlR — Süleyman Bülbül (@avsbulbul) March 13, 2026

"ÖZLEM HANIM TOPUKLAYARAK KENDİSİNİ KURTARACAK ÖYLE Mİ?"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından, "Özlem Hanım topuklayarak hem kendisini kurtaracak hem de CHP içinde “hoşlanmadığı” arkadaşlarımızı gözaltına aldıracak öyle mi? Vah ki vah… Rezaletin son perdesi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ömer Günel başkanımızın yanındayız." diye yazdı.

Özlem Hanım topuklayarak hem kendisini kurtaracak hem de CHP içinde “hoşlanmadığı” arkadaşlarımızı gözaltına aldıracak öyle mi?



Vah ki vah…



Rezaletin son perdesi.



Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ömer Günel başkanımızın yanındayız. pic.twitter.com/UQBsqjzDZB — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) March 13, 2026

"GÖZALTININ GERÇEK SEBEBİ KUŞADASI’NDA AKP’NİN ESAMESİNİN BİLE OKUNMAMASIDIR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"İktidarın son çırpınışlarını izliyoruz" diyen Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geldiği nokta halkın seçtiğini şafak operasyonlarıyla ve algılarla gözaltına almak. Milletin sineceğini düşünenler, milletin iradesini hor görenler, yapılacak ilk seçimlerde büyük bir demokrasi tokadı yiyecek.

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in gözaltına alınmasının asıl sebebi, aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere, tıpkı Kuşadası’nda olduğu gibi Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olması ve haritanın kırmızıya boyanmasıdır.

Gözaltının gerçek sebebi Kuşadası’nda AKP’nin esamesinin bile okunmamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hiçbir operasyon engelleyemeyecektir."