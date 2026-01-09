Kuşadası Belediyesi, sıcak çorba ikramlarına devam ediyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği sıcak çorba ikramlarını kent genelinde sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, kış aylarında vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramını bu yıl da devam ettiriyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen uygulama ile dayanışmanın ve paylaşmanın arttırılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikramın son adresi, Hacıfeyzullah Mahallesi Kapalı Pazar Yeri oldu. Belediye tarafından hizmete sunulan ikram aracından dağıtılan sıcak çorbalar, pazar esnafı ve vatandaşların güne sıcak bir başlangıç yapmasını sağladı.

Bu tür sosyal desteklerin yaşama değer kattığını belirten kent sakinleri, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.