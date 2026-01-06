Kuşadası Belediyesi, yakacak yardımlarını hızlandırdı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı yakacak yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde belirlenen adreslere kömür desteğinde bulunuldu.

Başkan Ömer Günel döneminde sosyal yardımlarını 4 kat artıran Kuşadası Belediyesi, ücretsiz yakacak dağıtımına hız verdi. Her kış ortalama 2 bin 500 aileye yakacak yardımında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda son adresi, İkiçeşmelik Mahallesi oldu. Ekipler, bölgede belirlenen adreslere kömür paketlerini teslim etti.

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yardım çalışmalarına katılan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri Hamza Kürkçü, Ali Aydın ve Eyüp Yaşar da vatandaşlara Başkan Ömer Günel'in selamlarını iletti. Kuşadası Belediyesi’nin yıl boyunca ihtiyaç sahibi hemşehrilerinin her zaman yanında olduğunu belirten Hamza Kürkçü, "Belediye Başkanımız Ömer Günel, kentimizde sosyal belediyeciliğe çok büyük önem veriyor. Bu amaçla birçok farklı alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meclis üyeleri olarak bizler de Başkanımız Ömer Günel’in bilgi ve talimatı ile vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yeni yılda da tıpkı 2025’te olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını halk odaklı yükselterek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi’nin yakacak yardımının talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kent genelinde kış boyunca süreceği bildirildi. Hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 444 71 14 Numaralı Güvercin Masa hattını arayabiliyor.