Kuşadası Belediyesi, zarar görmemesi için 6 yılda bin 137 ağacın yerini değiştirdi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi 580’inci Sokak’ta bulunan 8 zeytin ağacını, yürütmekte olduğu yol yapım çalışması sırasında zarar görmemesi için Türkan Saylan Parkı’na taşıdı. Böylece ekiplerin son 6 yılda kesilmekten ve zarar görmekten kurtardığı ağaç sayısı bin 137’ye ulaştı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda yürüttüğü yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra hayata geçirdiği ağaçlandırma seferberliği ile de ilçeye nefes oluyor. Son 6 yılda Kuşadası’na 80 futbol sahası büyüklüğünde park ve yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, farklı noktalara diktiği 12 bin 350 ağaç, 620 bin 550 adet ise de çiçek ve ağaççık ile kenti estetik ve ekolojik olarak zenginleştiriyor. Belediye, inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara da yeniden yaşama şansı vermeyi sürdürüyor.

2019 yılından bu yana inşaat, alt ve üstyapı çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen bin 137 ağacı yerlerinden sökerek park ve yeşil alanlara nakleden Belediye, son olarak 8 zeytin ağacını daha yeni yerlerine taşıdı. Ağaçlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi 580’inci Sokak’ta yürütülen yol yapım çalışması sırasında zarar görmemesi için Türkan Saylan Parkı’na taşındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel araçlarla özenli bir şekilde sökülerek yeni yerleri olan Değirmendere Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nda toprakla buluşturulan ağaçlar daha uzun yıllar boyunca çocuk ve kuş seslerinin arasında yaşamaya ve oksijen üretmeye devam edecek.