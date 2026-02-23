Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 07.21’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 9.41 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
AFAD'ın kayıtlarına göre 07.21 saatlerinde meydana gelen depremde sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 9.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün İzmir'in Menderes ilçesine uzaklığı 17.99 kilometre olarak belirlendi.
Öte yandan sarsıntının ardından yetkililerden herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.99 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2026-02-23
Saat:07:21:15 TSİ
Enlem:37.89333 N
Boylam:26.97 E
Derinlik:9.41 km
Detay:https://t.co/7N4UTAs73f@afadbaskanlik