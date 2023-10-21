Kuşadası Körfezi’nde su yüzeyinde ’Afalina’ türü yunus bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde su yüzeyinde hareketsiz bulunan yunusun Tursiops truncatus türü Afalina olduğu hedef dışı av sonucu gırgır-trol ağlara takılarak telef olduğu tespit edildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Karaova Sahili’nde ölen Tırtak türü yunusun ardından Davutlar Sahili’nden su yüzeyinde hareketsiz bir yunus ihbarı geldi. Yapılan incelemelerde, telef olduğu belirlenen yunusun Tursiops truncatus türü Afalina olduğu ve hedef dışı av sonucu gırgır-trol ağlarına takılarak öldüğü tespit edildi. Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yerinden alınan ve gömülen yunus, denizel biyoçeşitliliğin korunmasına dikkat çekti. Ayrıca, sığ sularda avlanmanın azaltılması, denetimlerin artırılması, deniz koruma alanlarının oluşturulması ve kural dışı avlanma faaliyetlerine yaptırımların uygulanması gerektiği vurgulandı.