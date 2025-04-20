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Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 19:33
  • Giriş: 20.04.2025 19:33
  • Güncelleme: 20.04.2025 19:33
Kaynak: AA
Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ormanlık alandan çıktığı tahmin edilen domuz ve yavruları, Kuşadası ilçe merkezindeki Marina mevkisine kadar geldi.

Araçların geçtiği caddeden geçip kaldırıma çıkan domuzlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kayıtlarda, domuzların insanlara aldırış etmeden kaldırımdan geçtiği görülüyor.

Geçen günlerde de ilçe merkezinde domuz sürüsü görülmüştü.

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