Kuşadası'nda devrilen tur midibüsündeki 3 turist yaralandı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı 09 SY 424 plakalı midibüs, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki kamyonete çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 3 İngiliz turist yaralandı.
Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.