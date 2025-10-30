Kuşadası'nda düzenlenen “Cumhuriyete Saygı Yüzme Etkinliği”ne 50'den fazla yüzücü katıldı

(AYDIN)- Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in 102. yılı anısına “Cumhuriyete Saygı Yüzme Etkinliği” düzenledi. Etkinlik, Marina Plajı’nda 50’den fazla yüzücünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü Başkanı ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Emre Fazlılar’ın öncülüğünde düzenlenen programa, Belediye meclis üyeleri, kulüp üyeleri ve çok sayıda Kuşadalı vatandaş katıldı. Etkinlik öncesinde denizde sörf tahtalarıyla açılan Atatürk ve Türk bayrakları, katılımcılara unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Yarışı, Başkan Emre Fazlılar başlattı. Etkinlikte her yaştan yüzücü yer aldı; çocuklar 200 metre, yetişkinler ise 450 metrelik parkurda kulaç attı. Parkuru tamamlayan katılımcılara, madalya takdim edildi.

Etkinlik sonunda Kuşadası Belediyesi’nin ikram araçlarından sıcak çorba ve su dağıtılarak yüzücülere ikramda bulunuldu.