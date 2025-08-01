Kuşadası'nda hastanede doğan bebeği usulsüzce evlat edinen doktor serbest bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, görev yaptığı hastanede doğum yapan bir kadının bebeğini usulsüzce evlat edindiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan 57 yaşındaki Ş.D.E. 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K'nin bebeğini sahiplenmek istedi.

Anneyle konuşan Ş.D.E. bebeği doğumdan sonra aldı. Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşüren doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ş.D.E'yi görevden uzaklaştırdı.

Bebeğin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor, adli kontrol şartıyla salıverildi. Doktor Ş.D.E. ve avukatları Yunus Usta ile Ahmet Türker adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Ş.D.E. 32 yıllık çocuk doktoru olduğunu, daha önce hamileliği döneminde bebeğini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes beni ve çocuklara gösterdiğim sevgiyi gayet iyi biliyor. Oğlumu kaybettikten sonra bir evlat edinme süreci istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsümüz oldu ama sonuçlanmadı. Bu sene böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı olunca ben de bu çocuğa bir gelecek verme ve onun iyi imkanlara sahip olmasını istedim. Maalesef benim isteğim dışında talihsiz bir kaza yaşandı. Hemen müdahale ettim ve hastaneye ulaştırdım."