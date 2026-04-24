Kuşadası'nda öğretmene hem saldırı hem ceza: Eğitim Sen'den açıklama

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ali Yılmaz, bir öğrencisinin fiziksel saldırısına maruz kaldı. Eğitim Sen Kuşadası Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; kalp hastası ve engelli olan Yılmaz’a yumruklu saldırıda bulunan M.E.K. adlı öğrenci, başka bir okula gönderilmesinin ardından babasıyla birlikte öğretmen hakkında şikayet zinciri başlattı.

ALTI ŞİKAYETTEN BİRİ CEZAYLA SONUÇLANDI

Açıklamada, emekli polis olan veli ve öğrencinin, saldırı sonrası devam eden adli davada şikayetin geri çekilmesi için öğretmene "şantaj" yaptığı öne sürüldü. Bu süreçte öğretmen hakkında altı farklı konuda şikayette bulunulduğu, yapılan müfettiş incelemeleri sonucunda beş şikayetin mesnetsiz kaldığı ancak felsefe dersinde izletilen bir film nedeniyle ceza verildiği belirtildi.

'AGORA' FİLMİ 18+ SAYILDI

Öğretmen Ali Yılmaz, İlkçağ felsefesi işlendiği sırada ilk kadın bilim insanı ve filozof Hipatya’nın hayatını konu alan “Agora” adlı filmi öğrencilerine izlettiği gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırıldı. Eğitim Sen açıklamasında, filmin "genel izleyici" kitlesine uygun olmasına rağmen müfettişler tarafından "18+" olarak değerlendirildiği ve öğretmenin sunduğu kanıtların dikkate alınmadığı vurgulandı.

"ÖĞRETMEN ŞİDDETİN NESNESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Eğitim kurumlarındaki şiddet sarmalına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerin itibarsızlaştırılması, onları koruyacak yasaların olmaması öğretmeni şiddetin nesnesine dönüştürüyor. Okullarda sanat ve spor faaliyetleri yerine tarikatların önünün açılması şiddet olaylarını artırıyor. Mesnetsiz iddialarla öğretmenlerimizin yıpratılmasına karşı durmaya devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna gerekli itirazların yapıldığını duyuran sendika, konunun yasal takibini sürdüreceğini açıkladı.