Kuşadası'nda otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • 08.05.2026 13:35
  • Güncelleme: 08.05.2026 13:39
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın’ın Kuşadası- Selçuk kara yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kuşadası'ndan Selçuk istikametine giden Abdülcelil Soğukçeşme'nin kullandığı 34 AFE 114 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zengin Coşkun’un kullandığı 35 AKY 835 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki 2 kişiyle, minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

