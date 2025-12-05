Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı, trafikte aksamalar oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde yollara ve araçların üzerine devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Aniden bastıran yağmurla birlikte Otogar Kavşağı ile Kuşadası-Söke yolu da suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. (DHA)

